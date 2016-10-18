Гол Даллмэна принес «Барысу» победу над московским «Динамо»
«Барыс» дома обыграл московское «Динамо» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий хозяев льда Кевин Даллмэн.
Команда из Астаны поднялась на 13-е место в Восточной конференции, бело-голубые на данный момент идут шестыми на Западе.
20 октября «Барыс» примет «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Автомобилистом».
Матч
Барыс - Динамо - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
18 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически