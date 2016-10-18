Определено время начала матчей 1/8 финала Кубка России
РФПЛ опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
26 октября, среда
«Енисей» (Красноярск) – «Сибирь» (Новосибирск) –
15:00.
«Амкар» (Пермь) – «Урал» (Екатеринбург) – 17:00.
«Тосно» (Тосно) – «Динамо» (Москва) – 19:00.
«Терек» (Грозный) – «Уфа» (Уфа) – 19:00.
«Рубин» (Казань) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 19:00.
27 октября, четверг
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
– 18:00.
«Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 18:00.
«Краснодар» (Краснодар) – «Оренбург» (Оренбург) – 19:00.
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