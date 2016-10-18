Аухадов не будет оспаривать решение МОК о лишении его медали ОИ-2012

Российский тяжелоатлет Апти Аухадов не станет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне.



- Нет смысла что-то оспаривать. Вы же видите, что творится. У меня сейчас нет команды, у нас фактически нет федерации, поэтому что-то предпринимать нет смысла, - рассказал Аухадов в интервью ТАСС.

Напомним, что МОК аннулировал результат российского тяжелоатлета на Играх 2012 и лишил его серебряной медали.

Добавим, на Играх в Лондоне в весе до 85 кг победил поляк Адриан Зелиньский, третьим стал иранец Киануш Ростами.