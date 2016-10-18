«Дандолк» – «Зенит». Все билеты проданы
Пресс-служба «Дандолка» сообщила, что на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» все билеты раскуплены.
- Все билеты
на матч Лиги Европы против «Зенита» проданы. Спасибо за вашу поддержку,
- говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, встреча между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Дублине и начнется в 22:05, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры. Ответный матч состоится 3 ноября в Петербурге.
В турнирной таблице группы D подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте с шестью очками, ирландцы занимают вторую позицию, имея в активе четыре очка. Команда Стефана Кенни сыграла вничью с АЗ (1:1) и победила «Маккаби» (1:0), зенитовцы обыграли оба клуба – 4:3 и 5:0.
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