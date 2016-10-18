«Дандолк» – «Зенит». Все билеты проданы

Пресс-служба «Дандолка» сообщила, что на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» все билеты раскуплены.

- Все билеты на матч Лиги Европы против «Зенита» проданы. Спасибо за вашу поддержку, - говорится на официальном сайте клуба.



Напомним, встреча между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Дублине и начнется в 22:05, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры. Ответный матч состоится 3 ноября в Петербурге.

В турнирной таблице группы D подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте с шестью очками, ирландцы занимают вторую позицию, имея в активе четыре очка. Команда Стефана Кенни сыграла вничью с АЗ (1:1) и победила «Маккаби» (1:0), зенитовцы обыграли оба клуба – 4:3 и 5:0.