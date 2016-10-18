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Состав команды TORNADO ROX по Overwatch потерпел изменения

Дмитрий Галкин
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Организация TORNADO ROX провела изменения в составе команды в дисциплине Overwatch.

Состав команды покинули Павел «BuHorpaduHa» Трифонов, Денис «Tonic» Рулёв и Станислав «Mistakes» Данилов. На их место пришли Виталий «freed» Попов, Илья «txao» Макаров и Артём «pkmk» Нечаев. Ребята будут выступать за TORNADO ROX в статусе стен-инов — игроков замены, которые станут частью команды, если постоянная совместная работа оправдает возложенные ожидания.

«Всем привет. Мы решили сильно поменять наш состав на ближайшее время, убрав Mistakes, Tonic и BuHorpaduHa. На триале будут новые игроки: Freed (кэрри), Txao (флекс) и pkmk (саппорт), плюс я, как уже говорил, меняю роль на второго саппорта, что больше подходит координатору. Новые игроки имеют высокий MMR и хорошее понимание игры на своих ролях, думаю, это хорошее усиление для нас», — прокомментировал изменения капитан команды Андрей «Engh» Шолохов.

Состав TORNADO ROX:

Максим «clozZ» Хуркунов (танк)
Илья «NLaaeR» Коппалов (DPS)
Андрей «Engh» Шолохов (поддержка) (капитан)
Виталий «freed» Попов (DPS) (стендин)
Илья «txao» Макаров (флекс) (стендин)
Артём «pkmk» Нечаев (поддержка) (стендин)

Напомним, что TORNADO ROX подписала состав по Overwatch в августе этого года.

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