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«Спортинг» – «Боруссия». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Матч состоится в 21:45 по московскому времени на поле стадиона Жозе Алваладе в городе Лиссабон. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров «Боруссия», набрав четыре очка, возглавляет турнирную таблицу группы F. «Спортинг» находится на третьем месте с тремя очками в активе.

Матч

Спортинг - Боруссия

Состав

Спортинг: Патрисиу, Коатес, Скелотто, Семеду, Карвалью, Маркович, Мартинш, Элиас, Дост, Руис Б., Зеегелар

Боруссия: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пулишич, Вайгль, Гётце, Пасслак, Кагава, Обамеянг, Дембеле

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 октября 21:45, Жозе Алваладе, Текстовая трансляция

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