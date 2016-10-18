«Спортинг» – «Боруссия». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с дортмундской «Боруссией».
Матч состоится в 21:45 по московскому времени на поле стадиона Жозе Алваладе в городе Лиссабон. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после двух туров «Боруссия», набрав четыре очка, возглавляет турнирную таблицу группы F. «Спортинг» находится на третьем месте с тремя очками в активе.
Матч
Состав
Спортинг: Патрисиу, Коатес, Скелотто, Семеду, Карвалью, Маркович, Мартинш, Элиас, Дост, Руис Б., Зеегелар
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пулишич, Вайгль, Гётце, Пасслак, Кагава, Обамеянг, Дембеле
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 октября 21:45, Жозе Алваладе, Текстовая трансляция
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