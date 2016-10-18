«Реал» – «Легия». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет на своем поле варшавскую «Легию».
Матч состоится в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после двух туров «Реал», набрав четыре очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Легия» находится на последнем месте.
Матч
Место и дата
18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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