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РФС обязал «Динамо» выплатить компенсацию М'Вила

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Российский футбольный союз (РФС) обязал московское «Динамо» выплатить компенсацию французскому полузащитнику «Рубина» Янну М'Вила, предусмотренную мировым соглашением. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов.

Напомним, летом 2015 года француз достиг договоренности о переходе в столичный клуб, однако из-за смены руководства команды трансфер футболиста так и не оформили. М'Вила вскоре отправился в аренду в «Сандерленд».

«Палата частично удовлетворила заявление Янна М'Вила в отношении «Динамо». То есть обязали выплатить сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением. Единственное, размер неустойки был снижен исходя из принципа соразмерности», - сказал Ляхов.

М'Вила перешел в «Рубин» из «Ренна» в начале 2013 года. Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до 21 декабря 2016 года. 

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