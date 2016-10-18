Павел Дацюк: СКА игры даются нелегко, даже те, когда счет разгромный

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).

- Мы знали, что в Новосибирске хорошая команда, она агрессивно играет. На такую игру и настраивались. «Сибирь» - молодая, озорная команда. Почувствовали ли, что мы в плей-офф? Приятно слышать такую поддержку, как в Новосибирске. Хорошо, когда болельщики после матча благодарят свою команду. Не сказать, что было близко к плей-офф, но игра действительно хорошая получилась.



Гол в меньшинстве был для нас действительно важным. Здорово, что удалось сравнять счет. В третьем периоде не смогли забить, хотя моменты были. Хорошо, что наше юное дарование себя проявило. Барабанов и первый гол создал, и в овертайме нарисовал. На СКА все настраиваются с двойным оборотом. Нам игры даются нелегко, даже те, когда счет разгромный, - приводит слова Дацюка «Чемпионат.com».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1

Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.

После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».