Павел Дацюк: СКА игры даются нелегко, даже те, когда счет разгромный
Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).
- Мы знали, что в Новосибирске хорошая команда,
она агрессивно играет. На такую игру и настраивались. «Сибирь» -
молодая, озорная команда. Почувствовали ли, что мы в плей-офф?
Приятно слышать такую поддержку, как в Новосибирске. Хорошо, когда
болельщики после матча благодарят свою команду. Не сказать, что было
близко к плей-офф, но игра действительно хорошая получилась.
Гол в меньшинстве был для нас действительно важным. Здорово, что удалось сравнять счет. В третьем периоде не смогли забить, хотя моменты были. Хорошо, что наше юное дарование себя проявило. Барабанов и первый гол создал, и в овертайме нарисовал. На СКА все настраиваются с двойным оборотом. Нам игры даются нелегко, даже те, когда счет разгромный, - приводит слова Дацюка «Чемпионат.com».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1
Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.
После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.
Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».
Матч
Сибирь - СКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов, Яковлев), 37:09 (1:1 - мен.). Барабанов (Херсли, Яковлев), 61:47 (1:2).
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция