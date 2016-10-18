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«Панатинаикос» лишился главного тренера в преддверии встречи с ЦСКА

Ярослав Карамов
Источник:  БК «Панатинаикос»Комментарии

Аргирис Педулакис подал в отставку с поста главного тренера «Панатинаикоса», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Накануне команда потерпела крупное поражение в принципиальном матче чемпионата Греции от «Олимпиакоса» (63:88).

Педулакис возглавлял «Пао» с 2012 года. Под его руководством клуб дважды выиграл национальный чемпионат Греции и три раза выходил в четвертьфинал Евролиги.

Напомним, 21 октября греческая команды сыграет в Москве против ЦСКА в Евролиге.

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