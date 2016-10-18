«Панатинаикос» лишился главного тренера в преддверии встречи с ЦСКА
Аргирис Педулакис подал в отставку с поста главного тренера «Панатинаикоса», сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Накануне команда потерпела крупное поражение в принципиальном матче чемпионата Греции от «Олимпиакоса» (63:88).
Педулакис возглавлял «Пао» с 2012 года. Под его руководством клуб дважды выиграл национальный чемпионат Греции и три раза выходил в четвертьфинал Евролиги.
Напомним, 21 октября греческая команды сыграет в Москве против ЦСКА в Евролиге.
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