«Панатинаикос» лишился главного тренера в преддверии встречи с ЦСКА

Аргирис Педулакис подал в отставку с поста главного тренера «Панатинаикоса», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Накануне команда потерпела крупное поражение в принципиальном матче чемпионата Греции от «Олимпиакоса» (63:88).

Педулакис возглавлял «Пао» с 2012 года. Под его руководством клуб дважды выиграл национальный чемпионат Греции и три раза выходил в четвертьфинал Евролиги.

Напомним, 21 октября греческая команды сыграет в Москве против ЦСКА в Евролиге.