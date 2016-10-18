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Леонид Слуцкий: У нас нет иного варианта, кроме как добыть победу

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в интервью официальной программке матча ЦСКА – «Монако» сказал, что его команда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов будет играть на победу.

– Для продолжения борьбы за выход в плей-офф у нас не остается иного варианта, кроме как постараться добыть победу, – заявил Слуцкий. – Уверен, матч будет очень упорным, что называется, на три результата, как и любой другой в нашей группе. Исход таких поединков во многом зависит от того, насколько грамотно удается выстроить игру и реализовать ситуации, которые, надеюсь, будут возникать у ворот «Монако». Есть и еще один важный фактор – «Арена ЦСКА». Пока у всех нас суперположительные ощущения от того, как поддерживают команду армейские болельщики, от близости их расположения к полю. Хочется верить, что и в предстоящем матче наш двенадцатый игрок будет на высоте на протяжении всех девяноста минут!

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