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Сергей Ребров: «Бенфика» – это самая сильная команда Португалии

Андрей Ефимов
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

- Лига чемпионов - турнир для лучших клубов Европы, а «Бенфика» - это самая сильная команда Португалии. Поэтому мы понимаем, насколько трудная задача стоит перед нами. У них новый тренер, ушло несколько футболистов, но стиль и структура игры не поменялись. Мы должны быть очень хорошо готовы к матчу с таким соперником.

Мы были расстроены после ничьей с «Черноморцем» (1:1), но после этого результата я вижу, что ребята еще более мотивированы. Они хотят реабилитироваться перед болельщиками и, прежде всего, самими собой. Я уверен, что у нас хорошая команда. Я вижу желание игроков. Мы играем дома и очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Хочется, чтобы мы были все вместе - игроки и фаны.

Мы недосчитались важных очков, но еще не все потеряно ни в одном из турниров. Мы должны двигаться дальше и стараться показывать свои лучшие качества в каждом матче, - цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров «Динамо» набрало одно очко и занимает третью строчку в турнирной таблице группы B. «Бенфика», также с одним очком в активе, находится на четвертом месте.

Встреча между киевским «Динамо» и «Бенфикой» пройдет в ближайшую среду. Начало встречи в 21.45 по московскому времени.

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