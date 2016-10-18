Руй Витория: Не могу сказать, что поединок с «Динамо» решающий для нас

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

- Каждый матч - это отдельная история. «Динамо» очень отличается от «Наполи» по игровому рисунку. У киевлян стабильный состав, с которым не первый год работает Сергей Ребров. Мы должны это учитывать и со всей серьезностью отнестись к сопернику.

Не могу сказать, что этот поединок решающий для нас. Хотя все игры очень важны, ведь нам нужно побеждать, чтобы укрепить позиции в группе. У нас нет основных и запасных игроков, все одинаково ценны для команды. Каждый должен быть готов выйти на поле и помочь добиться цели, а она у нас одна - три очка.

Я не общался с Паулу Фонсекой на тему «Динамо», с удовольствием посмотрел оба матча этих команд в текущем сезоне. И увидел очень хороший футбол! Считаю, что Паулу отлично работает с «Шахтером», - цитирует наставника португальской команды официальный сайт УЕФА.

Напомним, после двух туров «Динамо» набрало одно очко и занимает третью строчку в турнирной таблице группы B. «Бенфика», также с одним очком в активе, находится на четвертом месте.

Встреча между киевским «Динамо» и «Бенфикой» пройдет в ближайшую среду. Начало встречи в 21.45 по московскому времени.