Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Футбол  Лион- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январе

Игорь Сарычев
Источник:  MediasetpremiumКомментарии

Как сообщает Mediaset Premium, «Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в зимнее трансферное окно.

По информации источника, руководство уверено, что бельгиец перейдет бесплатно в туринский клуб летом, однако хочет как можно скорее завершить сделку.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта в свою очередь отметил, что трансфер Витселя «просто отложен». Итальянские издания сообщали, что туринцы попытаются подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2016/17 27-летний футболист провел 12 матчей, забил один гол, отдал одну передачу и получил две желтые карточки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дандолк» – «Зенит». Все билеты проданыПресс-служба «Дандолка» сообщила, что на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» все билеты раскуплены.Олег Шатов: Талисман ЧМ-2018? Мне симпатичен волк, я уже отдал за него свой голосПолузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, который является послом Екатеринбурга на ЧМ-2018, поделился мнением о выборах талисмана турнира.«Дандолк» – «Зенит». Джорджевич полетел в Дублин, Смольников и Жирков – нетТренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».Гендиректор «Тосно»: Будем подавать апелляцию на решение РФС выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроковГендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении РФС обязать тосненцев выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков.РФС обязал «Тосно» выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроковПалата по разрешению споров РФС вынесла решение по поводу заявления «Зенита».Брюно Женезьо: В матче с «Ювентусом» не все будет зависеть от Фекира и ЛяказеттаГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо рассказал об ожиданиях перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-201817 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Николас Ломбертс: Если продолжим играть как сейчас – станем чемпионамиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил шансы питерского клуба на победу в чемпионате России.Александр Селихов: Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случитьсяГолкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал интерес со стороны «Зенита».Массимилиано Аллегри: В матче с «Лионом» для «Ювентуса» важен только результатГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями в преддверии матча с «Лионом» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в ближайшее время может возглавить немецкий «Вольфсбург».«Лион» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют французский «Лион» и итальянский «Ювентус».Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у ДзюбыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.Николас Ломбертс: Судя по всему, «Дандолк» - главный соперник «Зенита» за выход из группыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».На матч «Дандолк» – «Зенит» назначен чех ЗелинкаМатч между «Дандолком» и «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы будет обслуживать чешская бригада судей во главе с Мирославом Зелинкой.Дибала продлит контракт с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.Жирков может восстановиться к матчу с «Дандолком»Сегодня футболисты «Зенита» начинают подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с «Дандолком».«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия Орлова«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о пользе от финта Лодыгина в своей штрафной и логичной тройке лидеров после трети чемпионата.Сергей Веденеев: К «Зениту» нет предвзятости со стороны арбитров из МосквыБывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерцев в матче с «Уралом» в десятом туре РФПЛ.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости

Cпецпредложение