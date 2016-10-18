«Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январе

Как сообщает Mediaset Premium, «Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в зимнее трансферное окно.

По информации источника, руководство уверено, что бельгиец перейдет бесплатно в туринский клуб летом, однако хочет как можно скорее завершить сделку.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта в свою очередь отметил, что трансфер Витселя «просто отложен». Итальянские издания сообщали, что туринцы попытаются подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2016/17 27-летний футболист провел 12 матчей, забил один гол, отдал одну передачу и получил две желтые карточки.