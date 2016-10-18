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«Барселона» оценила Видаля в 13,5 млн фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  El Mundo DeportivoКомментарии

«Барселона» готова расстаться с защитником Алеишем Видалем за 13,5 млн фунтов стерлингов, информирует Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что католонским клуб ведет переговоры о разрыве контракта с испанским футболистом, который не пользуется доверием главного тренера Луиса Энрике.

По данным испанской прессы, одним из основных претендентов на 27-летнего Видаля является английский «Сандерленд». Интерес к нему также проявляют «Милан», «Наполи», «Интер» и «Гранада».

Видаль перешел в «Барселону» в 2015 году из «Севильи». В клубе видели в нем основного правого защитника на долгие годы. Но игра испанца не впечатлила руководство клуба. В прошлом сезоне Видаль провел лишь девять матчей в примере, а первым номером на этой позиции стал Серджи Роберто.

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