«Барселона» оценила Видаля в 13,5 млн фунтов

«Барселона» готова расстаться с защитником Алеишем Видалем за 13,5 млн фунтов стерлингов, информирует Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что католонским клуб ведет переговоры о разрыве контракта с испанским футболистом, который не пользуется доверием главного тренера Луиса Энрике.

По данным испанской прессы, одним из основных претендентов на 27-летнего Видаля является английский «Сандерленд». Интерес к нему также проявляют «Милан», «Наполи», «Интер» и «Гранада».

Видаль перешел в «Барселону» в 2015 году из «Севильи». В клубе видели в нем основного правого защитника на долгие годы. Но игра испанца не впечатлила руководство клуба. В прошлом сезоне Видаль провел лишь девять матчей в примере, а первым номером на этой позиции стал Серджи Роберто.