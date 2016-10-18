ЦСКА – «Монако»: Акинфеев выйдет в стартовом составе
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Монако», которые сегодня встретятся в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что место в воротах армейцев займет Игорь Акинфеев, который из-за травмы пропустил игру 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Тошич, Ионов, Головин, Траоре.
Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Глик, Раджи, Фабиньо, Бакайоко, Моутинью, Силва, Жермен, Лемар.
Игра начнется в Москве в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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