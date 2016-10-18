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Blizzard анонсировала новый вид потасовок в HearthStone

Дмитрий Галкин
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Компания Blizzard Entertainment анонсировала платные потасовки под названием «Героические потасовки».

«Участники должны создать стандартную колоду из карт своей коллекции; эта колода должна быть готова заранее, до того, как игрок вступит в свою первую героическую потасовку. Вносить изменения в готовую колоду нельзя, так что не забудьте проверить ее в деле, прежде чем представить окончательный вариант.

Как только ваша стандартная колода для героических потасовок будет готова, вы сразитесь с другими участниками. Матчи устроены как на арене: чтобы получить лучшие награды, необходимо одержать 12 побед. Но после 3 поражений вы выбываете из потасовки.

Победители получат 50 комплектов карт, гору золота, целые залежи чародейной пыли и 3 золотые легендарные карты. Награды значительно отличаются от тех, что вы привыкли видеть на арене, и чем больше вы одержите побед, тем они будут лучше», — говорится в анонсе потасовки.

Новые потасовки появится в 19 октября и будут доступны до 23 октября. Стоимость участия в ней составит 1000 золотых монет или 599 рублей.

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