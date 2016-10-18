Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА1 : 0Монако
Футбол  Реал3 : 1Легия
Футбол  Байер0 : 0Тоттенхэм
Футбол  Спортинг0 : 2Боруссия
Футбол  Лион0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Минспорт: Дети 8-10 лет по правилам ММА не могли участвовать в турнире в Грозном

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель министра спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с участием детей в турнире по смешанным боевым единоборствам.

- Прошло совещание с присутствием министра Чеченской республики по физкультуре и спорту, представителей Российского союза боевых искусств, в том числе Союза ММА России. Мы решили, что соревнования проводились по правилам вида спорта «смешанное боевое единоборство», при этом в показательных выступлениях принимали участие дети 8-10 лет, что является нарушением правил вида спорта «смешанное боевое единоборство», - цитирует Колобкова ТАСС.

Напомним, президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко осудил проведение показательных детских боев во время турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. После этого Емельяненко раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы и функционеры клуба «Ахмат». Позднее Кадыров призвал прекратить нападки на Емельяненко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Казанцев: Не вижу ничего плохого в детских боях, но Федор правСтанислав Казанцев: Не вижу ничего плохого в детских боях, но Федор правПрофессиональный кикбоксер рассказал о себе и своей карьере в преддверие поединка с Ворреном Стевелмансом.Наталья Дьячкова проведет бой на турнире W5. Полный файткард турнира21 октября на ринг выйдут не только звездные средневесы, зрители также увидят эффектный женский поединок, бои тяжеловесов, а также ряд ярких профессиональных дебютов.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.Валентин Молдавский: Шлеменко имеет все шансы вернуть титул чемпиона BellatorРоссийский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, представляющий команду Fedor Team, считает, что Александр Шлеменко за счет опыта должен победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.Турал Рагимов: Шлеменко мне нравится и как боец, и как человек. Думаю, что он сможет победить ГроуваАзербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко сможет выиграть поединок у американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.20-21 октября в России пройдет чемпионат Европы по ММА20-21 октября в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат Европы по ММА. В этом году заявки на участие в чемпионате Европы подали представители России, Армении, Испании, Азербайджана, Беларуси, Чехии, Италии, Германии, Грузии, Латвии, Украины, Молдавии и др.Яна Куницкая: Рассчитываю победить Эвингер, иначе соглашаться на титульный бой не имело бы смыслаРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер. Шоу состоится 18 ноября в Канзас-Сити.Салимгерей Расулов: У Шлеменко можно многому научиться в плане работы в стойкеЧемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов находится в предвкушении поединка между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.Александр Шаблий: Шлеменко — зрелищный боец. Таких любятБоец лиги ACB Александр Шаблий считает, что американец Кендалл Гроув является неудобным соперником для россиянина Александра Шлеменко в поединке, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени на турнире Bellator 162.Забит Магомедшарипов: После допингового скандала Шлеменко будет мотивирован как никогдаРоссийский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в лиге ACB, считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко может вернуть себе титул в организации.Виктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен былВиктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен былРоссийский боец Виктор Немков – о подготовке к поединку турнира М-1 Challenge 71 с Атиллой Веем и детских поединках на турнире в Чечне.Алекс Кардо: Шлеменко – это мировой уровень. Он наведет свой порядок в BellatorАлекс Кардо: Шлеменко – это мировой уровень. Он наведет свой порядок в BellatorИзвестный ринг-анонсер Алекс Кардо считает, что Шлеменко по силам победить Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября.Петр Ян: Шлеменко должен победить ГроуваИзвестный российский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что верит в победу Александра Шлеменко в поединке против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.Илья Щеглов: У Шлеменко достаточно опыта, чтобы победить ГроуваРоссийский боец смешанного стиля Илья Щеглов, выступающий в промоутерской компании ACB, считает, что у Александра Шлеменко хорошие шансы добиться победы в поединке против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который пройдет 21 октября.Валерий Мясников: Шлеменко спокойно может перебить Гроува в стойкеИзвестный российский боец смешанного стиля Валерий Мясников, выступающий в промоутерской компании M-1 Global, прокомментировал предстоящий поединок между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162, который состоится 21 октября.Как завершится бой Шлеменко – Гроув? Опрос22 октября рано утром по московскому времени российский средневес Александр Шлеменко проведет поединок в организации Bellator против американца Кендалла Гроува.Кендалл Гроув: Шлеменко поймали на допинге, но он нашел лазейку и вернулсяАмериканский боец смешанного стиля Кендалл Гроув винтеврью Sherdog.com рассказал о предстоящем поединке против россиянина Александра Шлеменко в рамках турнира Bellator 162.Россиянка Куницкая сразится за титул чемпионки Invicta FC против Тони ЭвингерРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая свой следующий поединок проведет за титул чемпионки организации Invicta FC против Тони Эвингер.Бой Абдурахимов - Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 102Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов встретится с Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night 102, где ему предстоит сразиться с американцем Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный Зверь». Шоу состоится 9 декабря в Олбани, штат Нью-Йорк, США.Россиянин Тухугов сразится против бразильца Тиаго дос Сантоса на турнире UFC Fight Night 102Известный российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов свой следующий поединок проведет против бразильца Тиаго дос Сантоса по прозвищу Трактор.

Cпецпредложение