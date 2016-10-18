Минспорт: Дети 8-10 лет по правилам ММА не могли участвовать в турнире в Грозном

Заместитель министра спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с участием детей в турнире по смешанным боевым единоборствам.

- Прошло совещание с присутствием министра Чеченской республики по физкультуре и спорту, представителей Российского союза боевых искусств, в том числе Союза ММА России. Мы решили, что соревнования проводились по правилам вида спорта «смешанное боевое единоборство», при этом в показательных выступлениях принимали участие дети 8-10 лет, что является нарушением правил вида спорта «смешанное боевое единоборство», - цитирует Колобкова ТАСС.

Напомним, президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко осудил проведение показательных детских боев во время турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. После этого Емельяненко раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бойцы и функционеры клуба «Ахмат». Позднее Кадыров призвал прекратить нападки на Емельяненко.