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Сергей Карасев: Думаю, у меня еще будет шанс в НБА, и я смогу им воспользоваться

Игорь Сарычев
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о причине, по которой он не смог закрепиться в НБА.

- Травма, конечно, сыграла свою роль, но нельзя ссылаться только на нее. В чем-то мне не повезло. Возможно, я был недостаточно агрессивен. В первый год, как все говорили, я был не готов физически, но в последние два сезона в «Бруклине» я был не слабее своих конкурентов по позиции. Не хватило доверия тренеров и удачи, от которой в НБА многое зависит. Думаю, что у меня еще будет шанс, и я смогу им воспользоваться, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в 2013-м году Карасева под 19-м номером на драфте НБА выбрал «Кливленд». За «кавальерс» форвард выступал в сезоне 2013/2014, после чего был обменян в «Бруклин». За три сезона в НБА 22-летний баскетболист провел 95 матчей, в которых набирал три очка, делал 1,5 подбора и проводил 11,7 минут в среднем за игру.

1 июля Карасев подписал контракт с петербургским «Зенитом», где главным тренером работает его отец, Василий Карасев. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Защитник играл под руководством отца в подмосковном «Триумфе» до переезда в НБА.

В сезоне 16/17 он провел по матчу в Единой лиге ВТБ (18 очков, 2 подбора и 1 передачу)  и Еврокубке (16 очков, 1 подбор и 2 передачи).

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