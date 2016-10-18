Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА1 : 0Монако
Футбол  Реал3 : 1Легия
Футбол  Байер0 : 0Тоттенхэм
Футбол  Спортинг0 : 2Боруссия
Футбол  Лион0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Источник: Причина дисквалификации Еременко – подозрения в употреблении кокаина

Андрей Ефимов
Источник:  «Интересант»Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Об этом сообщает интернет-журнал «Интересант».

«Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине. В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – говорится в сообщении на сайте журнала.

Добавим, Марко Трабукки, агент полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, комментируя ситуацию с отстранением футболиста, сказал что Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше играть.

Напомним, Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

 

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» - ЦСКА рассудит Карасев, «Зенит» - «Оренбург» - НиколаевСтали известны имена арбитров, назначенные на матчи 11-го тура РФПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.ЦСКА – «Монако». ОнлайнВо вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют московский ЦСКА и «Монако».Агент Еременко: Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше игратьМарко Трабукки, агент полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с отстранением футболиста армейского клуба на 30 дней.ЦСКА – «Монако»: Акинфеев выйдет в стартовом составеСтал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».Леонид Слуцкий: У нас нет иного варианта, кроме как добыть победуГлавный тренер армейцев в интервью официальной программке матча ЦСКА – «Монако» сказал, что его команда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов будет играть на победу.Александр Гришин: ЦСКА обыграет «Монако», несмотря на отсутствие Еременко и ДзагоеваГлавный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московскими армейцами и «Монако».Владимир Пономарев: ЦСКА победит «Монако», если только Березуцкий опять где-нибудь голову сунетБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».Дмитрий Сенников: «Локомотиву» надо брать ЦСКА силойБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, за счет чего железнодорожники способны одолеть ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.Денис Глушаков: Если уже сейчас думать о дерби с ЦСКА, это может плохо кончитьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сколько времени ему нужно, чтобы настроиться на матч с ЦСКА.ЦСКА победил «Монако» в Юношеской лиге УЕФАЦСКА разгромил «Монако» (4:1) в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.На дерби «Локомотив» – ЦСКА реализовано более 13 тысяч билетовПродолжается продажа билетов на матч 11-го тура «Локомотив» – ЦСКА.ЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнееЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнее«Советский спорт» рассказывает, благодаря кому «Монако» может победить ЦСКА, а при везении и разгромить.Валерий Непомнящий: ЦСКА будет играть с «Монако» вторым номером, что я терпеть не могуРоссийский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с французским Монако в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.Вице-президент Вадим Васильев: «Монако» будет биться с ЦСКА за весь чемпионат ФранцииВице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.Александр Бубнов: Не вижу серьезных причин верить в ЦСКА – «Монако» сейчас в порядкеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако».Ласина Траоре: Чтобы обыграть «Монако», придется много бегатьНападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с «Монако».Владимир Пильгуй: В Лиге чемпионов шансы у ЦСКА призрачныеИзвестный советский вратарь Владимир Пильгуй в преддверии матча с «Монако» оценил шансы ЦСКА в Лиге чемпионов.Зоран Тошич: Обыграем «Спартак», и турнирная таблица примет нормальный видПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что он в предвкушении матча со «Спартаком», который состоится 29 октября.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА опустился на третье местоПосле десяти туров премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей.Дмитрий Селюк: Если ЦСКА возьмет Мусу обратно в аренду, то это будет суперИзвестный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Ахмеда Мусы, который выступает за «Лестер», обратно в ЦСКА.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости

Cпецпредложение