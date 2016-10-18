Источник: Причина дисквалификации Еременко – подозрения в употреблении кокаина

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Об этом сообщает интернет-журнал «Интересант».

«Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Тест показал присутствие в организме игрока наркотического препарата. По слухам, речь может идти о кокаине. В данный момент юристы ЦСКА общаются с УЕФА относительно сроков возможной дисквалификации игрока. В случае если проба «Б» окажется положительной, 29-летний Еременко рискует завершить карьеру досрочно. За употребление наркотиков футболисты обычно дисквалифицируются сроком до двух лет», – говорится в сообщении на сайте журнала.

Добавим, Марко Трабукки, агент полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, комментируя ситуацию с отстранением футболиста, сказал что Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше играть.

Напомним, Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.