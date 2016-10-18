«Зенит» обыграл «Калев» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома победил «Калев» со счетом 89:73 (22:18, 26:26, 21:15, 20:14).

Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма, набравший 19 очков, также по 14 очков на счету Сергея Карасева и Павла Сергеева. В составе гостей больше всего очков (15) набрал Микел Гладнесс.



Подопечные Василия Карасева после двух матчей идут на третьем месте с двумя победами, «Калев» расположился на пятой строчке с одной победой.



Следующий матч сине-бело-голубые проведут 23 октября в Саратове против «Автодора», эстонцы в этот же день дома примут «Цмоки-Минск».