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«Зенит» обыграл «Калев» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома победил «Калев» со счетом 89:73 (22:18, 26:26, 21:15, 20:14).

Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма, набравший 19 очков, также по 14 очков на счету Сергея Карасева и Павла Сергеева. В составе гостей больше всего очков (15) набрал Микел Гладнесс.

Подопечные Василия Карасева после двух матчей идут на третьем месте с двумя победами, «Калев» расположился на пятой строчке с одной победой.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 23 октября в Саратове против «Автодора», эстонцы в этот же день дома примут «Цмоки-Минск».

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