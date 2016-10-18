Донской вышел во второй раунд Кубка Кремля
Российский теннисист Евгений Донской в стартовой встрече Кубка Кремля взял верх над своим соотечественником Асланом Карацевым.
При счете 6:3, 5:1 в пользу Донского соперник отказался от продолжения игры. Матч продолжался чуть больше часа.
Во втором раунде турнира Донской сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Турнир АTР
Кубок Кремля, Москва
Покрытие - хард
Призовой фонд - 771 525 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Карацев А. (Россия) - Донской Е. (Россия) - 3:6, 1:5 Отказ
Место и дата
18 октября 18:30, , Онлайн-трансляция
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