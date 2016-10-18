«Байер» и «Тоттенхэм» голов не забили

Отец Гордюшенко: Мне очень приятно, что сын вышел на поле в игре с «Монако»

Отец полузащитника ЦСКА Астемира Гордюшенко Александр поделился эмоциями от игры сына в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».