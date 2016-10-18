«Байер» и «Тоттенхэм» голов не забили
«Байер» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В другом матче группы Е ЦСКА завершил свой матч с «Монако» со счетом 1:1.
2 ноября «Тоттенхэм» примет дома «Байер», а «Монако» сыграет на своем поле с ЦСКА.
Лидирует в группе «Монако» (5 очков), у «Тоттенхэма» – 4 очка, у «Байера» – 3, у ЦСКА – 2.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Состав
Байер: Лено, Топрак, Та, Хенрихс, Арангис, Кампль, Чалханоглу (Баумгартлингер, 46), Бендер (Едвай, 74), Мехмеди, Эрнандес (Брандт, 85), Кисслинг
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Эриксен, Ваньяма, Дайер, Ламела (Сиссоко, 71), Сон Хын Мин (Онома, 90), Янссен (Дембеле, 64)
Предупреждения:
Чалханоглу, 21; Бендер, 40 - Ламела, 25
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция