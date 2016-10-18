Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА1 : 0Монако
Футбол  Реал3 : 1Легия
Футбол  Байер0 : 0Тоттенхэм
Футбол  Спортинг0 : 2Боруссия
Футбол  Лион0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Слепов: Во Владимире тренеры сами косят крапиву, чтобы было где заниматься

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Биатлонист сборной России Алексей Слепов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о непростых условиях, в которых приходится тренироваться лыжникам и биатлонистам в его родном городе – Владимире.

– Вот смотрю я на ту же Тюмень, которая получила чемпионат мира, и радуюсь, – говорит Алексей. – Каждый раз, когда я туда приезжаю, там появляется что-то новое. Город вышел на европейский уровень по подготовке и организации соревнований. Остается только мечтать о том, чтобы хоть малая часть того, что делается в Тюмени, происходило и в других городах. Например, в моем родном Владимире условий для воспитания спортсменов нет совсем – ни роллерной трассы, ни стрельбища. Все заросшее до такой степени, что тренерам самим приходится брать в руки косу и выкашивать крапиву: лишь бы можно было хоть как-то заниматься. Когда я учился во Владимирском университете, мы тренировались на дорогах общего пользования. Бывали случаи, что спортсменов сбивали или возникали опасные ситуации на дороге. Какие там велодорожки – о них во Владимире пока не мечтают.

– По окончании карьеры не думаете помочь в этом смысле родному городу – все-таки у вас есть имя и авторитет.
– Имя и авторитет, а еще и деньги, у меня будут, если я выиграю Олимпиаду. Тогда будет легче решать вопросы. Но я в любом случае хочу помочь своим землякам. Смотришь, как они выкручиваются, – сердце кровью обливается.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Владимир Брагин: Гросс не приехал на сбор в Тюмень. Решили, что хватит одного специалистаТренер мужской сборной России Владимир Брагин рассказал о первом сборе группы, которой должен руководить Рикко Гросс.Слепов стартует 23-м в гонке преследования в Ханты-Мансийске, Гараничев – 29-м, Шипулин – 45-мСегодня в 16:15 мск состоится мужская гонка преследования в рамках Кубка мира в Ханты-Мансийске.Чужая свадьба. Россияне проваливаются и на домашнем этапеЧужая свадьба. Россияне проваливаются и на домашнем этапеНа заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске прошла мужская спринтерская гонка. Все россияне – за пределами топ-20.«Промахнулся, но, не унывая, отправился дальше». Лучшее интервью сезона«Промахнулся, но, не унывая, отправился дальше». Лучшее интервью сезонаАлексей Слепов превратил обычное флеш-интервью во время гонки в увлекательный доклад о собственном выступлении. С элементами конферанса.Эберхард выиграл спринт в Ханты-Мансийске, Слепов – 23-йНа этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске (Россия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал австриец Джулиан Эберхард.Слепов стартует вторым в спринте на КМ в Ханты-Мансийске, Гараничев - пятым, Шипулин - 29-мСегодня в 16:15 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске.Пащенко, Слепов и Елисеев выступят в спринте на Кубке мира в Ханты-МансийскеОпределен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске.Мартеновская печь и звон хрусталя. Почему этап в Ханты-Мансийске нужно смотретьМартеновская печь и звон хрусталя. Почему этап в Ханты-Мансийске нужно смотретьВ четверг в Ханты-Мансийске начнется последний этап Кубка мира по биатлону.Слепцова и Подчуфарова вошли в состав сборной России на этап Кубка Мира в Ханты-МансийскеСтал известен состав сборной России на этап Кубка Мира в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт СБР. Напомним, гонки на российском этапе состоятся с 17 по 20 марта.Россия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBUНа этапе в Мартелле (Италия) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная России.Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBUРоссийский биатлонист Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU, который проходит в Мартеле.Слепов, допустив три промаха, занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в ИталииРоссийский биатлонист Алексей Слепов финишировал вторым в спринте на восьмом и заключительном этапе Кубка IBU, который проходит в Мартелло (Италия).Дмитрий Васильев: Правильно, что взяли на ЧМ ЕлисееваДвукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев – о составе сборной России на ЧМ.Гараничев пропустит масс-старт в Тюмени, Бабиков стартует под 2-м номером, Елисеев – под 6-м, Слепов – под 13-мСегодня в 16:00 мск состоится мужская гонка с общего старта в рамках чемпионата Европы в Тюмени.Дмитрий Васильев: Чего тянуть? Зарядил, прицелился и нажимай на курокДмитрий Васильев: Чего тянуть? Зарядил, прицелился и нажимай на курокДвукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга – о чемпионате Европы в Тюмени.Гараничев завоевал золото в спринте на чемпионате Европы в ТюмениГараничев завоевал золото в спринте на чемпионате Европы в ТюмениРоссийский биатлонист Евгений Гараничев стал победителем в спринте на домашнем чемпионате Европы в Тюмене.Елисеев стартует 17-м, Гараничев - 48-м, Слепов - 53-м в спринте на чемпионате ЕвропыСегодня в 16:00 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы в Тюмени.Шипулина и Гараничева ждите с медалями. Прогноз на предстоящий чемпионат мираШипулина и Гараничева ждите с медалями. Прогноз на предстоящий чемпионат мираГлавный турнир сезона стартует 3 марта. Sovsport.ru прикинул, кто из нашей мужской команды скорее всего поедет в Норвегию.Погоня захлебнулась. В смешанной эстафете россияне финишировали восьмымиПогоня захлебнулась. В смешанной эстафете россияне финишировали восьмымиЕсли в предыдущей гонке дня – супермиксте – россияне стреляли лучше всех, то в классической смешанной эстафете – из рук вон плохо.

Алексей Слепов
Алексей Слеповвсе новости

Cпецпредложение