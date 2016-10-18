Алексей Слепов: Во Владимире тренеры сами косят крапиву, чтобы было где заниматься

Биатлонист сборной России Алексей Слепов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о непростых условиях, в которых приходится тренироваться лыжникам и биатлонистам в его родном городе – Владимире.

– Вот смотрю я на ту же Тюмень, которая получила чемпионат мира, и радуюсь, – говорит Алексей. – Каждый раз, когда я туда приезжаю, там появляется что-то новое. Город вышел на европейский уровень по подготовке и организации соревнований. Остается только мечтать о том, чтобы хоть малая часть того, что делается в Тюмени, происходило и в других городах. Например, в моем родном Владимире условий для воспитания спортсменов нет совсем – ни роллерной трассы, ни стрельбища. Все заросшее до такой степени, что тренерам самим приходится брать в руки косу и выкашивать крапиву: лишь бы можно было хоть как-то заниматься. Когда я учился во Владимирском университете, мы тренировались на дорогах общего пользования. Бывали случаи, что спортсменов сбивали или возникали опасные ситуации на дороге. Какие там велодорожки – о них во Владимире пока не мечтают.

– По окончании карьеры не думаете помочь в этом смысле родному городу – все-таки у вас есть имя и авторитет.

– Имя и авторитет, а еще и деньги, у меня будут, если я выиграю Олимпиаду. Тогда будет легче решать вопросы. Но я в любом случае хочу помочь своим землякам. Смотришь, как они выкручиваются, – сердце кровью обливается.