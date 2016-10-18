Ксения Столбова: Рада, что травма обострилась сейчас, а не в олимпийском сезоне

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поделилась мнением о своей травме.

- Я рада, что эта проблема возникла сейчас, а не в олимпийском сезоне. Видимо это знак свыше, чтобы подготовиться, залечить все болячки и идти в бой. Можно, конечно, выступать, кататься на обезболивающих. Но какой смысл строить из себя героиню, чтобы потом, ни дай бог, сломаться в нужный момент? – приводит слова Столбовой ТАСС.

Напомним, в сентябре пара вынуждена была сняться прокатов сборной России в Сочи, а также с турнира Finlandia Trophy из-за травмы партнерши. У Столбовой было диагностировано воспаление надкостницы голени, вызванное сменой ботинок.

17 октября стало известно, что Столбова и Климов не примут участия на этапах Гран-при в сезоне 2016/17.

В сезоне 2015/2016 представители Петербурга стали победителями финала Гран-при. Позже спортсмены пропустили чемпионат России в Екатеринбурге и чемпионат Европы в Братиславе из-за травм Климова. Затем фигуристы выступили на чемпионате мира в Бостоне, где заняли четвертое место.