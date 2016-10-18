Загребское «Динамо» дома проиграло «Севилье»
Загребское «Динамо» дома проиграло «Севилье» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.
Единственный гол на 37-й минуте встречи забил французский полузащитник гостей Самир Насри.
В другом матче группы H «Лион» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.
После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.
2 ноября «Севилья» примет дома «Динамо», а «Ювентус» сыграет на своем поле с «Лионом».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
Матч
Динамо Зг - Севилья - 0:1 (0:1)
Голы
Насри 37 (0:1).
Состав
Динамо Зг: Ливакович, Сигали, Бенкович, Шильденфельд, Соса, Стоянович, Антолич (Фиолич, 15), Кнежевич (Энрикес, 87), Павичич (Жонас, 51), Фернандес, Судани
Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано, Меркадо, Эскудеро, Пареха, Н'Зонзи, Витоло, Насри, Васкес (Иборра, 89), Вьетто (Бен Йеддер, 65)
Предупреждения:
Стоянович, 30; Жонас, 65 - Витоло, 28; Пареха, 63
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
18 октября 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция