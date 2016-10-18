Загребское «Динамо» дома проиграло «Севилье» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Единственный гол на 37-й минуте встречи забил французский полузащитник гостей Самир Насри.

В другом матче группы H «Лион» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.

После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.

2 ноября «Севилья» примет дома «Динамо», а «Ювентус» сыграет на своем поле с «Лионом».

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