«Ювентус» одержал гостевую победу над «Лионом»

«Лион» на своем поле уступил «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Автором победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й минуте.

Стоит отметить, что на 35-й минуте матча Джанлуиджи Буффон отразил удар Александра Ляказетта с одиннадцатиметровой отметки. На 54-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Ювентуса» Марио Лемина.

В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1 «Севилье».

После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.

2 ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с «Динамо».

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