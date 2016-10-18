«Ювентус» одержал гостевую победу над «Лионом»
«Лион» на своем поле уступил «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.
Автором победного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, он отличился на 76-й минуте.
Стоит отметить, что на 35-й минуте матча Джанлуиджи Буффон отразил удар Александра Ляказетта с одиннадцатиметровой отметки. На 54-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Ювентуса» Марио Лемина.
В другом матче группы H загребское «Динамо» уступило со счетом 0:1 «Севилье».
После трех туров у туринцев 7 очков и первое место в группе, у «Севильи» – 7 очков и второе, у «Лиона» – 3 очка, у «Динамо» – 0.
2 ноября «Ювентус» примет дома «Лион», а «Севилья» сыграет на своем поле с «Динамо».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
Матч
Голы
Куадрадо 76 (0:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Дардер (Ферри, 64), Гоналонс, Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Алвес (Бенатиа, 84), Алекс, Эвра, Хедира (Стураро, 75), Пьянич, Лемина, Дибала (Куадрадо, 69), Игуаин
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 35
Предупреждения:
Рафаэл, 29; Дардер, 52; Ляказетт, 60; Дьякаби, 73; Ферри, 83 - Бонуччи, 34; Лемина, 42
Удаления:
нет - Лемина, 54
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция