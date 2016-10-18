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«Локомотив» - ЦСКА рассудит Карасев, «Зенит» - «Оренбург» - Николаев

Андрей Ефимов
Источник:  РФСКомментарии

Стали известны имена арбитров, назначенные на матчи 11-го тура РФПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что главным арбитром на встречу между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Сергей Карасев.

Полный список рефери на игры 11-го тура чемпионата России выглядит следующим образом:

21 октября (пятница)

«Крылья Советов» - «Арсенал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

22 октября (суббота)

«Томь» - «Анжи»: судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

«Уфа» - «Ростов»: судья - Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Урал» - «Спартак»: судья - Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Терек» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

23 октября (воскресенье)

«Локомотив» - ЦСКА: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).

«Краснодар» - «Амкар»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Андрей Будогосский (Москва).

24 октября (понедельник)

«Зенит» - «Оренбург»: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Ринат Деушев (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

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