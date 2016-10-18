Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд
Игорь АкинфеевИсточник: Sovsport.ru
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако». Таким образом, вратарь обновил антирекорд турнира.
Сегодня гол в ворота Акинфеева забил Бернарду Силва на 87-й минуте.
Таким образом, 30-летний голкипер пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Монако».
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