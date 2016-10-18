«Реал» разгромил «Легию» на «Сантьяго Бернабеу»

Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» уверенно переиграл варшавскую «Легию». Встреча, прошедшая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 5:1.

На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Спустя три минуты полузащитник польской команды Томаш Йодловец срезал мяч в собственные ворота после удара бразильца Марсело – 2:0. На 22-й минуте «Легия» получила право на 11-метровый, который успешно реализовал полузащитник Мирослав Радович. Однако, еще до окончания первого тайма футболисты «Реала» забили третий мяч – на 37-й минуте голом отметился полузащитник Марко Асенсио. На 68-й минуте форвард мадридцев Лукас Васкес довел счет до крупного. Окончательную точку в матче поставил Альваро Мората, на 84-й минуте замкнувший прострел Криштиану Роналду.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

После этой игры «Реал», набрав семь очков, идет вторым в турнирной таблице группы F. «Легия» в этом розыгрыше лиги идет пока без набранных очков и занимает последнее место.

В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября в Варшаве и пройдет без зрителей.

Напомним, УЕФА принял решение наказать «Легию» за инциденты с участием ее болельщиков во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Во время матча 14 сентября фанаты «Легии» устроили беспорядки, а также оскорбляли игроков немецкого клуба на расовой почве.

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