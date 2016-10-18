ЦСКА упустил победу над «Монако» в Лиге чемпионов
ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Первый тайм прошел с заметным преимуществом армейцев, сделавших ставку на прессинг и быстрые фланговые прорывы к штрафной соперника. Французы искали свой шанс в контратаках.
Счастливой для красно-синих стала 33-я минута: Ласина Траоре добил в ворота соперника мяч после обводящего удара Зорана Тошича.
Перед самым перерывом суперсэйв совершил Игорь Акинфеев, отразивший выстрел в упор с нескольких метров.
В начале второй половины темп несколько спал: гости стали чаще идти вперед, а ЦСКА заиграл вторым номером. Постепенно монегаски усиливали давление на владения Акинфеева, и это дало результат: на 87-й минуте Бернарду Силва восстановил равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).
В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция