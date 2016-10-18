ЦСКА упустил победу над «Монако» в Лиге чемпионов

Понтус Вернблум и Василий Березуцкий Источник: Sovsport.ru

ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом армейцев, сделавших ставку на прессинг и быстрые фланговые прорывы к штрафной соперника. Французы искали свой шанс в контратаках.

Счастливой для красно-синих стала 33-я минута: Ласина Траоре добил в ворота соперника мяч после обводящего удара Зорана Тошича.

Перед самым перерывом суперсэйв совершил Игорь Акинфеев, отразивший выстрел в упор с нескольких метров.

В начале второй половины темп несколько спал: гости стали чаще идти вперед, а ЦСКА заиграл вторым номером. Постепенно монегаски усиливали давление на владения Акинфеева, и это дало результат: на 87-й минуте Бернарду Силва восстановил равенство.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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