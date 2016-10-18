«Боруссия» в гостях одолела «Спортинг»
Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» уступил дортмундской «Боруссии». Встреча, прошедшая на поле стадиона «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 1:2.
Счет в матче уже на 9-й минуте открыл нападающий дортмундцев Пьер-Эмерик Обамейянг. Под занавес первого тайма полузащитник «Боруссии» Юлиан Вайгль точным ударом увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте встречи полузащитник «Спортинга» Бруно Сезар ударом со штрафного сократил разрыв в счете.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
После трех туров «Боруссия» набрала семь очков и лидирует в турнирной таблице группы F. «Спортинг» с тремя набранными очками находится на третьем месте.
В следующем туре «Спортинг» и «Боруссия» вновь сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа F
Матч
Спортинг - Боруссия - 1:2 (0:2)
Голы
Обамеянг 9 (0:1). Вайгль 43 (0:2). Сезар 67 (1:2).
Состав
Спортинг: Патрисиу, Коатес, Скелотто, Семеду, Карвалью, Маркович (Кэмпбелл, 65), Мартинш, Элиас (Сезар, 60), Дост, Руис Б. (Андре, 79), Зеегелар
Боруссия: Бюрки, Гинтер (Роде, 71), Папастатопулос, Бартра (Пищек, 68), Пулишич, Вайгль, Гётце, Пасслак (Бурнич, 90), Кагава, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Элиас, 54; Скелотто, 68; Кэмпбелл, 76; Сезар, 86 - Пасслак, 48; Роде, 76; Бюрки, 88
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 октября 21:45, Жозе Алваладе, Текстовая трансляция