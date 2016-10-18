«Боруссия» в гостях одолела «Спортинг»

Во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» уступил дортмундской «Боруссии». Встреча, прошедшая на поле стадиона «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче уже на 9-й минуте открыл нападающий дортмундцев Пьер-Эмерик Обамейянг. Под занавес первого тайма полузащитник «Боруссии» Юлиан Вайгль точным ударом увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте встречи полузащитник «Спортинга» Бруно Сезар ударом со штрафного сократил разрыв в счете.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

После трех туров «Боруссия» набрала семь очков и лидирует в турнирной таблице группы F. «Спортинг» с тремя набранными очками находится на третьем месте.

В следующем туре «Спортинг» и «Боруссия» вновь сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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