Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»
«Лестер» дома обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник «лис» Рияд Марез.
Английский клуб одержал третью победу в турнире и с 9 очками уверенно лидирует в группе G. Датская команда с 4 баллами идет второй. Столько же очков у «Порту». «Брюгге» очков не набрал.
В следующем туре «Лестер» и «Копенгаген» встретятся вновь - теперь на поле датчан.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа G
Матч
Лестер Сити - Копенгаген - 1:0 (1:0)
Голы
Марез 40 (1:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Дринкуотер, Марез (Амарти, 90), Кинг, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 88), Варди (Окадзаки, 85)
Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен (Грегуш, 87), Йоргенсен, Квист, Делэйни, Вербич (Фальк, 66), Корнелиус, Тоту (Павлович, 85), Сантандер
Предупреждения:
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция