Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»

«Лестер» дома обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник «лис» Рияд Марез.

Английский клуб одержал третью победу в турнире и с 9 очками уверенно лидирует в группе G. Датская команда с 4 баллами идет второй. Столько же очков у «Порту». «Брюгге» очков не набрал.

В следующем туре «Лестер» и «Копенгаген» встретятся вновь - теперь на поле датчан.

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3-й тур

Группа G