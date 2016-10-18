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Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гол Мареза принес «Лестеру» победу над «Копенгагеном»
Источник: Reuters

«Лестер» дома обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник «лис» Рияд Марез.

Английский клуб одержал третью победу в турнире и с 9 очками уверенно лидирует в группе G. Датская команда с 4 баллами идет второй. Столько же очков у «Порту». «Брюгге» очков не набрал.

В следующем туре «Лестер» и «Копенгаген» встретятся вновь - теперь на поле датчан.

Лига чемпионов
3-й тур
Группа G 

Матч

Лестер Сити - Копенгаген - 1:0 (1:0)

Голы

Марез 40 (1:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Дринкуотер, Марез (Амарти, 90), Кинг, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 88), Варди (Окадзаки, 85)

Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен (Грегуш, 87), Йоргенсен, Квист, Делэйни, Вербич (Фальк, 66), Корнелиус, Тоту (Павлович, 85), Сантандер

Предупреждения:

Фукс, 79 - Йоргенсен, 88

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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