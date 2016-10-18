«Порту» одержал волевую победу над «Брюгге»

«Брюгге» дома уступил «Порту» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Брюгге» Йелле Фоссен. Во втором тайме Мигель Лаюн восстановил равенство.

Победу гостям с пенальти в уже компенсированное время матча принес Андре Силва.

Бельгийский клуб остался на последнем месте в группе G, не набрав ни одного очка. Португальская команда с четырьмя баллами идет третьей в квартете, где лидирует «Лестер», а на второй строчке – «Копенганен».

В следующем туре соперники встретятся вновь, на этот раз хозяином поля будет «Порту».

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