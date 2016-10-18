«Порту» одержал волевую победу над «Брюгге»
«Брюгге» дома уступил «Порту» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Брюгге» Йелле Фоссен. Во втором тайме Мигель Лаюн восстановил равенство.
Победу гостям с пенальти в уже компенсированное время матча принес Андре Силва.
Бельгийский клуб остался на последнем месте в группе G, не набрав ни одного очка. Португальская команда с четырьмя баллами идет третьей в квартете, где лидирует «Лестер», а на второй строчке – «Копенганен».
В следующем туре соперники встретятся вновь, на этот раз хозяином поля будет «Порту».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа G
Матч
Голы
Воссен 12 (1:0). Лаюн 68 (1:1). Силва 90 (1:2 - пен.).
Состав
Брюгге: Бутель, Денсвил, Пулен, ван Рейн, Лимбомбе (Болинголи-Мбомбо, 82), Пинья (Гедоз, 78), Ванакен, Клаудемир, Вормер, Симонс, Воссен (Весли, 84)
Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Лаюн, Жота (Корона, 60), Перейра Д., Торрес, Отавио (Андре, 72), Эррера (Браими, 59), Силва
Предупреждения:
Лимбомбе, 43; Симонс, 83 - Лаюн, 41
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
18 октября 21:45, Ян Брейдель, Онлайн-трансляция