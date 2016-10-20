КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА, «Металлург» (Нк) – СКА и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
20 октября
Матч
Место и дата
20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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