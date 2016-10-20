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«Металлург» (Нк) – СКА. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Металлург» из Новокузнецка и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Новокузнецке и начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 22 матчей у «Металлурга» было 15 очков. Он занимал последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У СКА после 23 игр было 56 очков. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции.

Матч

Металлург Нк - СКА

Место и дата

20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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