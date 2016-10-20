«Краснодар» - «Шальке». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют российский «Краснодар» и немецкий «Шальке».

Их матч пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе I лидировали «Краснодар» и «Шальке», у которых было по шесть очков. Ни одного очка не было у «Зальцбурга» и «Ниццы».