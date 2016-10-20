«Краснодар» - «Шальке». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги
Европы сыграют российский «Краснодар» и немецкий «Шальке».
Их матч пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе I лидировали «Краснодар» и «Шальке», у которых было по шесть очков. Ни одного очка не было у «Зальцбурга» и «Ниццы».
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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