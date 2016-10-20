«Шахтер» - «Гент». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Гент».

Их матч пройдет во Львове и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе H лидировал «Шахтер», у которого было шесть очков. Четыре очка было у «Гента», одно – у «Браги» и ни одного – у «Коньяспора».