«Шахтер» - «Гент». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги
Европы сыграют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Гент».
Их матч пройдет во Львове и начнется в 20:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе H лидировал «Шахтер», у которого было шесть очков. Четыре очка было у «Гента», одно – у «Браги» и ни одного – у «Коньяспора».
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Металлист, Текстовая трансляция
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