«Дандолк» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги
Европы сыграют ирландский «Дандолк» и российский «Зенит».
Их матч пройдет в Дублине и начнется в 22:05 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было шесть очков. Четыре очка было у «Дандолка», одно – у «Алкмара» и ни одного – у «Маккаби».
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция
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