«Дандолк» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск

В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют ирландский «Дандолк» и российский «Зенит».

Их матч пройдет в Дублине и начнется в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было шесть очков. Четыре очка было у «Дандолка», одно – у «Алкмара» и ни одного – у «Маккаби».