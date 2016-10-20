«Манчестер Юнайтед» - «Фенербахче». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги
Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче».
Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и
начнется в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
После двух туров в группе А лидировал «Фенербахче», у которого было четыре очка. По три очка было у «Фейенорда» и «Манчестер Юнайтед», а одно – у «Зари».
Матч
Манчестер Юнайтед - Фенербахче
Место и дата
20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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