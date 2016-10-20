«Манчестер Юнайтед» - «Фенербахче». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск

В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче».

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После двух туров в группе А лидировал «Фенербахче», у которого было четыре очка. По три очка было у «Фейенорда» и «Манчестер Юнайтед», а одно – у «Зари».