ЦСКА установил антирекорд Лиги чемпионов по длине серии с пропущенными мячами
Матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Монако»
завершился вничью (1:1). Пропустив, армейцы установили новый антирекорд
турнира.
Для ЦСКА это 25-й подряд матч
подряд с пропущенными мячами на групповом этапе и стадии плей-офф, что является новым
антирекордом ЛЧ. До этого антирекорд принадлежал «Спартаку», у которого была
серия в 24 матча подряд. Перед матчем с «Монако» ЦСКА и «Спартак» шли вровень
по этому показателю.
Напомним, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40 матчах подряд (на всех стадиях, включая квалификацию), обновив собственный антирекорд.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция