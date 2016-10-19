ЦСКА установил антирекорд Лиги чемпионов по длине серии с пропущенными мячами

Матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Монако» завершился вничью (1:1). Пропустив, армейцы установили новый антирекорд турнира.

Для ЦСКА это 25-й подряд матч подряд с пропущенными мячами на групповом этапе и стадии плей-офф, что является новым антирекордом ЛЧ. До этого антирекорд принадлежал «Спартаку», у которого была серия в 24 матча подряд. Перед матчем с «Монако» ЦСКА и «Спартак» шли вровень по этому показателю.

Напомним, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40 матчах подряд (на всех стадиях, включая квалификацию), обновив собственный антирекорд.