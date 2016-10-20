«Фейенорд» - «Заря». Начало текстовой трансляции – 22:05 мск
В четверг в матче третьего тура группового этапа Лиги
Европы сыграют голландский «Фейенорд» и украинская «Заря».
Их матч пройдет в Роттердаме и начнется в 22:05 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После двух туров в группе А лидировал «Фенербахче», у которого было четыре очка. По три очка было у «Фейенорда» и «Манчестер Юнайтед», а одно – у «Зари».
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Де Куйп, Текстовая трансляция
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