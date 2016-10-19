Леонид Слуцкий: Нам не хватило концентрации и внимания
Главный тренер ЦСКА Леонид
Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Монако» в Лиге чемпионов.
Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Нам не хватило концентрации и внимания. Все-таки тяжело, мы устаем, замены не такие полноценные, как основной состав. Получалось, что садились все ниже и ниже. А когда так глубоко обороняешься, моменты будут возникать, что и произошло. Очень обидно. С другой стороны, я понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам. Они отдали все, что у них было. Во втором тайме подустали, было сложнее продолжать играть в том же темпе.
Игра
Траоре? Цеплялся, навязывал борьбу, забил гол. Однозначно, игра ему в актив. С
чем связана замена Ионова в перерыве? С тем, что он ошибался. Давит ли на
Акинфеева его серия? Нет, он спокоен», — сказал Слуцкий, которого цитирует «Матч
ТВ».
Московский
клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда
с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка),
«Байер» - третьим (три очка).
В
следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут
монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция