Леонид Слуцкий: Нам не хватило концентрации и внимания

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Нам не хватило концентрации и внимания. Все-таки тяжело, мы устаем, замены не такие полноценные, как основной состав. Получалось, что садились все ниже и ниже. А когда так глубоко обороняешься, моменты будут возникать, что и произошло. Очень обидно. С другой стороны, я понимаю, что вряд ли могу предъявить какие-то претензии футболистам. Они отдали все, что у них было. Во втором тайме подустали, было сложнее продолжать играть в том же темпе.

Игра Траоре? Цеплялся, навязывал борьбу, забил гол. Однозначно, игра ему в актив. С чем связана замена Ионова в перерыве? С тем, что он ошибался. Давит ли на Акинфеева его серия? Нет, он спокоен», — сказал Слуцкий, которого цитирует «Матч ТВ».

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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