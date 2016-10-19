Леонарду Жардим: Мне надо было громко высказаться в перерыве
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после ничьей в
матче Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) практически назвал ее победой и сказал, что
почти все теперь решится в ответной игре.
- Этот матч, хоть и ничейный, по сути победный для
вас?
- Наверное, так и есть. Мы делаем все, чтобы выйти из
группы.
- Как вы объясните, что начало для «Монако» было
сложным?
- До того, как пропустили, был один стиль игры. Потом
– другой. Мои комплименты вратарю Акинфееву, который спасал ЦСКА от гола раза
два или три.
- Как вы отреагировали на гол Траоре?
- Нормальные вещи, когда футболист, отданный в аренду,
тебе забивает. Он мотивирован, ничего удивительного.
- Ответная игра может вывести «Монако» из группы?
- Сделаем все, чтобы сыграть хорошо, взять три очка и
выйти из группы.
- Говорят, вы в перерыве вы очень громко мотивировали
команду?
- Нормальная практика. Если команда играет плохо, надо высказаться и замотивировать. Этим, а также заменами, мы смогли сделать игру более атакующей и это нам помогло.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция