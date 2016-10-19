Леонарду Жардим: Мне надо было громко высказаться в перерыве

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после ничьей в матче Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) практически назвал ее победой и сказал, что почти все теперь решится в ответной игре.

- Этот матч, хоть и ничейный, по сути победный для вас?

- Наверное, так и есть. Мы делаем все, чтобы выйти из группы.

- Как вы объясните, что начало для «Монако» было сложным?

- До того, как пропустили, был один стиль игры. Потом – другой. Мои комплименты вратарю Акинфееву, который спасал ЦСКА от гола раза два или три.

- Как вы отреагировали на гол Траоре?

- Нормальные вещи, когда футболист, отданный в аренду, тебе забивает. Он мотивирован, ничего удивительного.

- Ответная игра может вывести «Монако» из группы?

- Сделаем все, чтобы сыграть хорошо, взять три очка и выйти из группы.

- Говорят, вы в перерыве вы очень громко мотивировали команду?

- Нормальная практика. Если команда играет плохо, надо высказаться и замотивировать. Этим, а также заменами, мы смогли сделать игру более атакующей и это нам помогло.