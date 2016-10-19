Леонид Слуцкий: Очень жаль, что недотерпели

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с «Монако» в Лиге чемпионов (1:1) посетовал на, что команде не хватило нескольких минут до победы.

- Мы провели очень качественный первый тайм, - сказал Слуцкий. - Во втором то ли сами отдали инициативу, то ли «Монако» ее забрал, но не было такой активной игры и заменами нам не удалось ее оживить. Когда ты так долго обороняешься, какие-то ошибки обязательно будут возникать. Очень жаль, что не дотерпели...



- ЦСКА который раз в Лиге чемпионов пропускает во втором тайме. Почему?

- Играем с сильными командами, они заставляют нас обороняться достаточно глубоко.

- Почему во втором тайме вы не выпустили Березуцкого, а выпускали Страндберга и Гордюшенко?

- Гордюшенко выходил в центральную зону. Переход на игру в три защитника не дал бы ничего. Остаться без намека на контригру было смерти подобно. Нельзя было все время обороняться. Траоре очень устал, поэтому вышел Страндберг.