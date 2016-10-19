Леонид Слуцкий: Очень жаль, что недотерпели
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с «Монако» в Лиге чемпионов (1:1) посетовал на, что команде не хватило нескольких минут до победы.
- Мы провели очень качественный первый тайм, - сказал
Слуцкий. - Во втором то ли сами отдали инициативу, то ли «Монако» ее забрал, но
не было такой активной игры и заменами нам не удалось ее оживить. Когда ты так
долго обороняешься, какие-то ошибки обязательно будут возникать. Очень жаль, что
не дотерпели...
- ЦСКА который раз в Лиге чемпионов
пропускает во втором тайме. Почему?
- Играем с сильными командами, они заставляют нас
обороняться достаточно глубоко.
- Почему во втором тайме вы не выпустили
Березуцкого, а выпускали Страндберга и Гордюшенко?
- Гордюшенко выходил в центральную зону. Переход на игру в три защитника не дал бы ничего. Остаться без намека на контригру было смерти подобно. Нельзя было все время обороняться. Траоре очень устал, поэтому вышел Страндберг.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция