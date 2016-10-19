Отец Гордюшенко: Мне очень приятно, что сын вышел на поле в игре с «Монако»
Отец полузащитника ЦСКА Астемира Гордюшенко Александр поделился эмоциями от игры сына в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».
- Мне очень приятно, что сын сегодня вышел на поле. Общей картины он не испортил. Хочется сказать спасибо главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, который в такой ответственный момент выпустил его на поле. Я перед матчем очень волновался, а сын — нормально. У меня было предчувствие, что Астемир выйдет сегодня на поле, - цитирует Гордюшенко «Чемпионат».
Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.
Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).
В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа E
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция