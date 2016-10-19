Отец Гордюшенко: Мне очень приятно, что сын вышел на поле в игре с «Монако»

Отец полузащитника ЦСКА Астемира Гордюшенко Александр поделился эмоциями от игры сына в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».

- Мне очень приятно, что сын сегодня вышел на поле. Общей картины он не испортил. Хочется сказать спасибо главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, который в такой ответственный момент выпустил его на поле. Я перед матчем очень волновался, а сын — нормально. У меня было предчувствие, что Астемир выйдет сегодня на поле, - цитирует Гордюшенко «Чемпионат».

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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