Данил «Diamondprox» Решетников вернулся в состав Gambit Esports

Данил «Diamondprox» Решетников подписал контракт с организацией Gambit Esports до конца сезона 2017 года.

В качестве капитана Данил возглавит новую команду Gambit по League of Legends, которая выступит в Континентальной Лиге. Состав коллектива будет подобран с нуля на основе его рекомендаций.



«Я достаточно долго скитался по киберспортивной сцене. Опыт выступления за границей позволил мне понять, что возвращение в Gambit является для меня более привлекательным вариантом, нежели выступление за середнячка североамериканского LCS. Здесь я смогу достичь большего, ведь наши отношения строятся на взаимном уважении, и мы сходимся в том, как достичь поставленную перед нами цель. Я возвращаюсь в родной регион, дабы взять на себя большую ответственность - радовать фанатов яркой и результативной игрой. С гордостью, под знаменем Gambit Esports», – прокомментировал свое возвращение Данил.



Первый состав Gambit по League of Legends входит в число самых культовых команд этой дисциплины. Вместе с командой «Diamondprox» стал двукратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы и двукратным MVP по версии Intel Extreme Masters.



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