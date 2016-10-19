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НХЛ. «Вашингтон» - «Колорадо», «Монреаль» - «Питтсбург» и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Айлендерс - Сан-Хосе

Место и дата

19 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Колорадо

Место и дата

19 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Анахайм

Место и дата

19 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Питтсбург

Место и дата

19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Аризона

Место и дата

19 октября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Флорида

Место и дата

19 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Лос-Анджелес

Место и дата

19 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


Матч

Нэшвилл - Даллас

Место и дата

19 октября 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Филадельфия

Место и дата

19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Баффало

Место и дата

19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Каролина

Место и дата

19 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Сент-Луис

Место и дата

19 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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