НХЛ. «Вашингтон» - «Колорадо», «Монреаль» - «Питтсбург» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
19 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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