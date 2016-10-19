Владимир Пономарев: Хотелось, чтобы ЦСКА одержал заслуженную победу
Бывший защитник московских «армейцев» Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Монако».
- Впечатления хорошие от футбольного матча и ЦСКА в целом. Заслужили они победу, самоотдачу проявили. Все делали правильно, думал, дотянем. Обидно, конечно. Хорошая командочка «Монако». В обороне у них есть проблемы, но и у нас тоже. Матч выдался интересным, но хотелось, чтобы ЦСКА одержал заслуженную победу.
Уверен, что Игорь Акинфеев не ощущает на себе давления в связи с серией, на протяжении которой он пропускает голы в Лиге чемпионов. Посмотрите, как он тащит. Сегодня раза три-четыре выручил команду, — цитирует Пономарева «Чемпионат».
Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.
Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).
В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.
Добавим, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако». 30-летний голкипер пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция