Владимир Пономарев: Хотелось, чтобы ЦСКА одержал заслуженную победу

Бывший защитник московских «армейцев» Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Монако».

- Впечатления хорошие от футбольного матча и ЦСКА в целом. Заслужили они победу, самоотдачу проявили. Все делали правильно, думал, дотянем. Обидно, конечно. Хорошая командочка «Монако». В обороне у них есть проблемы, но и у нас тоже. Матч выдался интересным, но хотелось, чтобы ЦСКА одержал заслуженную победу.

Уверен, что Игорь Акинфеев не ощущает на себе давления в связи с серией, на протяжении которой он пропускает голы в Лиге чемпионов. Посмотрите, как он тащит. Сегодня раза три-четыре выручил команду, — цитирует Пономарева «Чемпионат».

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома сыграл вничью с «Монако» - 1:1.

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

Добавим, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако». 30-летний голкипер пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд.