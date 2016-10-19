Валерий Карпин: Больше всего жалко Акинфеева, он провел сумасшедший матч

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в эфире телеканала прокомментировал итог матча ЦСКА против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Чего не хватило ЦСКА? Сыграть так же, как в первом тайме. В первом тайме была абсолютно равная игра, ЦСКА играл смело. Но во второй половине игры команда подсела, стала играть совсем уж от обороны. ЦСКА могли бы выиграть. За это больше всего и обидно. Это комнате по плечу, Почему они сыграли второй тайм так же, как первый - думаю, Слуцкий разберется.

В ЦСКА должны расстраиваться, что не удержали победный счёт и что сыграли во втором тайме так беззубо. Больше всех жалко Игоря Акинфеева. Он провел сумасшедший матч, он лучший игрок матча, но опять пропустил. Пропустил ЦСКА, а не Акинфеев», — цитирует Карпина сайт «Матч ТВ».

Московский клуб с двумя очками остался на последнем месте в группе Е. Французская команда с пятью баллами сохранила лидерство. «Тоттенхэм» идет вторым (четыре очка), «Байер» - третьим (три очка).

В следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут монегаски.

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