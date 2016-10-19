Валерий Карпин: Больше всего жалко Акинфеева, он провел сумасшедший матч
Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в эфире телеканала
прокомментировал итог матча ЦСКА против «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним,
что матч завершился вничью (1:1).
«Чего не хватило ЦСКА? Сыграть так же, как в первом тайме. В первом тайме была абсолютно равная игра, ЦСКА играл смело. Но во второй половине игры команда подсела, стала играть совсем уж от обороны. ЦСКА могли бы выиграть. За это больше всего и обидно. Это комнате по плечу, Почему они сыграли второй тайм так же, как первый - думаю, Слуцкий разберется.
В ЦСКА должны расстраиваться, что не удержали победный счёт и что сыграли во втором тайме так беззубо. Больше всех жалко Игоря Акинфеева. Он провел сумасшедший матч, он лучший игрок матча, но опять пропустил. Пропустил ЦСКА, а не Акинфеев», — цитирует Карпина сайт «Матч ТВ».
В
следующем туре 2 ноября соперники встретятся вновь, хозяином этой встречи будут
монегаски.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа Е
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция